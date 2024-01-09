Пассажиров застрявшего в Забайкалье поезда отправят в Благовещенск на самолете
Пассажиров поезда №392 «Чита — Благовещенск» и № 2 «Москва — Владивосток», которые задерживаются из-за схода 14-ти вагонов грузового поезда в Забайкалье, доставят в столицу Амурской области на самолете. Также для них назначили дополнительный поезд до Читы, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
ЧП с составом произошло 9 января в 1:17 по местному времени (или 8 января 19:17 по мск) на перегоне Алеур-Бушулей. Как отмечает ИА PriamurMedia, ранее сообщалось о сходе с рельсов 27 вагонов, но информация не подтвердилась. Движение по путям было остановлено. В настоящее время задерживаются уже четыре поезда. Возбуждено уголовное дело.
По информации Амурской службы новостей, дополнительный поезд в Читу назначен от станции Чернышевск-Забайкальский. Из столицы Забайкалья будут организованы два авиарейса. В Благовещенск авиакомпанией «Аврора» отправятся 33 пассажира (с прибытием на 23 часа раньше графика), в Хабаровск авиакомпания «Аэрофлот» доставит 100 пассажиров (с прибытием на 26 часов раньше графика).
Для перевозки 566 пассажиров, которые должны были сесть в поезда № 2 и № 392 после барьерного места, на участке Горелый — Благовещенск — Владивосток сформирован дополнительный состав из девяти вагонов.