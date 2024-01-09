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Договор РФ и Латвии об избежании двойного налогообложения прекратил действие

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Договор между Россией и Латвией об избежании двойного налогообложения с 1 января 2024 года прекратил свое действие. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, которое 9 января опубликовано на официальном портале правовой информации.

«1 января 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, подписанного в Москве 20 декабря 2010 года», — говорится в тексте.

Также прекратил действовать аналогичный договор, заключенный в 1996 году с Данией, следует из второго сообщения.

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Ранее, 4 января, стало известно о планах Латвии депортировать 1167 россиян, почти 800 из которых старше 60 лет. Тогда агентство LETA сообщило со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции страны, указанные лица не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство.

28 декабря 2023 года временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил в интервью «Известиям», что российское посольство в стране продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей. Тогда же он отметил, что Латвия под надуманным предлогом закрыла два пункта пропуска на границах с РФ.

20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала россиянам, которых могут депортировать из Латвии, размещение и трудоустройство на территории РФ.

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