Жители Томска оставили более 100 жалоб на последствия сильного ветра

В Томске ликвидируют последствия усиления ветра в ночь на 9 января. Зафиксировано повреждение нескольких светофоров и дорожных знаков, четыре отключения электроэнергии. Всего жители города оставили около 100 обращений из-за усиления ветра. Об этом РИА «Томск» сообщили в городской оперативно-дежурной службе.

Штормовое предупреждение было объявлено в Томске на 9 января из-за ветра с порывами до 23 м/с, метели и ухудшения видимости. Так, этой ночью жители писали об упавших ветках деревьев и отключении света в Академгородке.

Электроснабжение в дома Академгородка удалось вернуть в течение двух часов после отключения. К утру вторника свет появился в домах в поселке Апрель. В ОДС пообещали в ближайшее время восстановить все поврежденные светофоры и дорожные знаки.

Ранее, 28 декабря, в Минэнерго РФ сообщили, что в Дагестане более 100 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды. Электроснабжение нарушил сильный ветер до 25 м/c.