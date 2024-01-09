Второе уголовное дело возбуждено после массового ДТП в Новгородской области

Второе уголовное дело возбуждено после массового ДТП с участием 66 транспортных средств на трассе М-11 в Новгородской области. Об этом 9 января сообщает Управление МВД России по Новгородской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — отмечено на сайте ведомства.

Накануне уголовное дело было возбуждено следственными органами Следственного комитета (СК) РФ по Новгородской области по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

ДТП под Великим Новгородом произошло 8 января. В массовой аварии, по данным ГИБДД, участвовало 66 машин. В Минздраве РФ уточняли, что в результате ЧС погибли четыре человека, из них один ребенок. По данным регионального главка МВД, пострадали 19 человек, в том числе пятеро детей.

На камере видеорегистратора можно увидеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге. Водители рассказали, что обзор усложняла метель. 9 января в МЧС России сообщили, что движение на трассе М-11 после массового ДТП восстановлено.