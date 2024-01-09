Реклама
Прямой эфир
Политика
В поддержку Путина поступили подписи еще из 19 регионов РФ
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении бросившего младенца в снег блогера
Общество
В Кремле указали на использования Киевом кассетных боеприпасов при обстрелах РФ
Мир
В Китае заявили о планах укреплять сотрудничество с РФ
Мир
Bloomberg оценил потери мировой экономики в случае войны за Тайвань в $10 трлн
Политика
ЦИК зарегистрировала Николая Харитонова кандидатом на выборах президента от КПРФ
Мир
Эстония предоставит Украине 0,25% своего ВВП за четыре года
Мир
Пушилин призвал не питать иллюзий о прекращении Западом помощи Украине
Политика
В Совфеде предрекли Украине потерю западных союзников из-за масштабов коррупции
Общество
Путин предоставил российское гражданство боксеру из США Кевину Джонсону
Мир
Politico сообщила об отказе Байдена поддержать отставку главы Пентагона
Общество
В подмосковном Дмитрове начали подавать отопление в дома после аварии
Общество
Путину доложили о ситуации со сбоями подачи отопления
Мир
СМИ сообщили о 680 участвовавших в протестах фермеров в Берлине автомобилях
Общество
Второе уголовное дело возбуждено после массового ДТП в Новгородской области

Поиски упавшего в Енисей спортсмена из Барнаула идут в Красноярске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске на реке Енисей продолжаются поиски баскетболиста из клуба «Барнаул» Антона Петухова, пропавшего без вести. Не исключено, что его унесло течением.

Поиски ведут волонтеры из организации «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной». Они уже обследовали остров Татышев, его берега и часть дна реки.

Altapress.ru уточняет, что 20-летний спортсмен упал с Октябрьского моста в реку Енисей. Из дома он ушел в ночь на 31 декабря, с тех пор о нем ничего не известно.

Ранее, 5 января, сообщалось, что двух пропавших в Красноярском крае 15-летних школьниц сотрудники полиции нашли в одном из кафе Центрального района краевого центра. 4 января около 15:00 часов девочки ушли из дома.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024