Поиски упавшего в Енисей спортсмена из Барнаула идут в Красноярске
В Красноярске на реке Енисей продолжаются поиски баскетболиста из клуба «Барнаул» Антона Петухова, пропавшего без вести. Не исключено, что его унесло течением.
Поиски ведут волонтеры из организации «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной». Они уже обследовали остров Татышев, его берега и часть дна реки.
Altapress.ru уточняет, что 20-летний спортсмен упал с Октябрьского моста в реку Енисей. Из дома он ушел в ночь на 31 декабря, с тех пор о нем ничего не известно.
Ранее, 5 января, сообщалось, что двух пропавших в Красноярском крае 15-летних школьниц сотрудники полиции нашли в одном из кафе Центрального района краевого центра. 4 января около 15:00 часов девочки ушли из дома.