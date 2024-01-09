Реклама
Прямой эфир
Политика
В поддержку Путина поступили подписи еще из 19 регионов РФ
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении бросившего младенца в снег блогера
Общество
В Кремле указали на использования Киевом кассетных боеприпасов при обстрелах РФ
Мир
В Китае заявили о планах укреплять сотрудничество с РФ
Мир
Bloomberg оценил потери мировой экономики в случае войны за Тайвань в $10 трлн
Политика
ЦИК зарегистрировала Николая Харитонова кандидатом на выборах президента от КПРФ
Мир
Эстония предоставит Украине 0,25% своего ВВП за четыре года
Мир
Пушилин призвал не питать иллюзий о прекращении Западом помощи Украине
Политика
В Совфеде предрекли Украине потерю западных союзников из-за масштабов коррупции
Общество
Путин предоставил российское гражданство боксеру из США Кевину Джонсону
Мир
Politico сообщила об отказе Байдена поддержать отставку главы Пентагона
Общество
В подмосковном Дмитрове начали подавать отопление в дома после аварии
Общество
Путину доложили о ситуации со сбоями подачи отопления
Мир
СМИ сообщили о 680 участвовавших в протестах фермеров в Берлине автомобилях
Общество
Второе уголовное дело возбуждено после массового ДТП в Новгородской области

В подмосковном Дмитрове начали подавать отопление в дома после аварии

Власти Дмитрова: подача отопления возобновлена в 22 домах, школе и детсаду
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В микрорайоне Космонавтов подмосковного Дмитрова завершается устранение последствий утечки на теплотрассе, из-за которой в домах на время отключали отопление и горячую воду. Об этом во вторник, 9 января, сообщил глава городского округа Илья Поночевный.

«В школу, детский сад и 22 многоквартирных дома уже возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения. В данный момент ведутся работы еще в одном доме и на теплотрассе», — написал он в Telegram-канале.

По информации Поночевного, в данный момент без отопления остаются восемь домов. По словам главы округа, ситуация находится на его личном контроле, работы завершатся в кратчайшие сроки.

Он повторно принес жителям извинения за неудобства и пообещал уведомлять о ходе работ.

Об утечке на теплосети котельной в микрорайоне Поночевный сообщил ранее этим утром. После этого специалисты оперативно приступили к ремонту объекта, однако для выполнения работы пришлось приостановить подачу отопления и горячего водоснабжения ряда домов.

Выделение тепла: почему россиянам отключают отопление в морозы
Зимой никаких профилактических работ проводиться не может, говорят эксперты

Ранее, 6 января, в подольском микрорайоне Климовск из-за морозов замерзла отопительная система, при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера. В тот же день для жителей организовали пункты обогрева, также был запущен резервный отопительный котел.

Позже, 7 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска.

8 января Воробьев сообщил, что жители Климовска, которые пострадали из-за аварии, не будут платить за отопление в январе. Кроме того, частную котельную в микрорайоне Климовск передадут в управление муниципальному учреждению.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024