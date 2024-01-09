В подмосковном Дмитрове начали подавать отопление в дома после аварии
В микрорайоне Космонавтов подмосковного Дмитрова завершается устранение последствий утечки на теплотрассе, из-за которой в домах на время отключали отопление и горячую воду. Об этом во вторник, 9 января, сообщил глава городского округа Илья Поночевный.
«В школу, детский сад и 22 многоквартирных дома уже возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения. В данный момент ведутся работы еще в одном доме и на теплотрассе», — написал он в Telegram-канале.
По информации Поночевного, в данный момент без отопления остаются восемь домов. По словам главы округа, ситуация находится на его личном контроле, работы завершатся в кратчайшие сроки.
Он повторно принес жителям извинения за неудобства и пообещал уведомлять о ходе работ.
Об утечке на теплосети котельной в микрорайоне Поночевный сообщил ранее этим утром. После этого специалисты оперативно приступили к ремонту объекта, однако для выполнения работы пришлось приостановить подачу отопления и горячего водоснабжения ряда домов.
Ранее, 6 января, в подольском микрорайоне Климовск из-за морозов замерзла отопительная система, при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера. В тот же день для жителей организовали пункты обогрева, также был запущен резервный отопительный котел.
Позже, 7 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска.
8 января Воробьев сообщил, что жители Климовска, которые пострадали из-за аварии, не будут платить за отопление в январе. Кроме того, частную котельную в микрорайоне Климовск передадут в управление муниципальному учреждению.