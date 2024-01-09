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В поддержку Путина поступили подписи еще из 19 регионов РФ

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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В избирательный штаб кандидата на выборах президента России, действующего главы государства Владимира Путина, поступили подписи в его поддержку еще из 19 субъектов страны. Об этом 9 января сообщается на сайте штаба.

Как указано, документы поступили из Карелии, Коми, Алтая, Тывы, Хакасии, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также из Алтайского, Красноярского краев и Ненецкого автономного округа.

«Подсчет и проверка собранных подписных листов продолжаются», — отмечается на сайте избирательного штаба.

Первым пошел: Путин официально выдвинул свою кандидатуру на выборы
Глава государства будет участвовать в кампании как самовыдвиженец

Накануне, 8 января, сопредседатель Центрального штаба главы государства Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку самовыдвижения Путина было собрано более 1,3 млн подписей. По ее словам, в тот день поступила новая партия документов в поддержку кандидата в президенты еще из 13 регионов России.

Подписи предоставили Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия и Удмуртия. Кроме того, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области и Пермский край.

Предыдущие партии подписей поступали в штаб Путина 5 и 6 января, а первые папки с подписями прибыли в еще в конце декабря. Российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца 18 декабря.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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