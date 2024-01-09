Больше 90 единиц техники задействовали для расчистки дорог ото льда в Крыму
В Крыму на уборку снега и льда с дорог вывели больше 90 единиц техники. В республике действует штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, до 10 января на полуострове ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, а также гололедица. Из-за осадков в разных районах Крыма дороги покрылись льдом. С последствиями непогоды всю ночь боролись сотрудники ГУП «Крымавтодор». Об этом сообщает ИА «Крыминформ».
Сотрудники МВД напоминают жителям региона о необходимости соблюдения мер осторожности. Водителям следует сохранять траекторию движения и скорость при попадании на скользкий участок дороги. При движении по населенным пунктам необходимо заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и светофорами.
Штормовое предупреждение действует в Крыму с 8 января. Помимо осадков, синоптики сообщают об усилении ветра до 25 м/с.