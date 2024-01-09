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Politico сообщила об отказе Байдена поддержать отставку главы Пентагона

Politico: Байден не примет отставку главы Пентагона Остина, если тот решит уйти
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Фото: Global Look Press/CNP/Ting Shen
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Президент США Джо Байден не рассматривает отставку «тайно» госпитализированного главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом 8 января сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

«Остин никуда не денется», — сказал изданию один из них.

Байден также не подпишет заявление Остина об уходе с должности, если министр обороны США решит его подать, отметили источники.

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Остина госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры, но факт его нахождения в больнице скрывался от общественности на протяжении пяти дней.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс задался вопросом, почему эту информацию не раскрыли сразу. Politico, в свою очередь, сообщила, что сведения о госпитализации главы Пентагона «стали шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

7 января бывший вице-президент США Майк Пенс назвал случившееся неприемлемым, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже Байден не знал о его госпитализации. А член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон назвал сокрытие информации о состоянии здоровья шефа Пентагона «провалом руководства».

8 января в Пентагоне заявили, что Остин не собирается покидать свой пост. Как отметил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер, министр сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качестве главы военного ведомства и «служить на благо защиты страны». Тем не менее Остину могут представить резолюцию об импичменте.

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