NYT: солдаты ВСУ сообщили о поражении ФАБ-500 в подземных бункерах

Российские планирующие бомбы наносят украинским войскам большой ущерб и способны поражать их даже в подземных укреплениях. На это 8 января боевики Национальной гвардии Украины пожаловались в интервью The New York Times.

«Солдаты рассказали, что с марта они испытали на себе дополнительную разрушительную силу планирующих бомб <...>, которые пробивают подземные бункеры», — говорится в материале.

По словам военнослужащего 14-й бригады Нацгвардии, Вооруженные силы РФ за час сбрасывали на их позиции до восьми бомб данного класса. Ощущения от присутствия в месте сброса боеприпаса сравнимы с нахождением рядом с «вратами ада», пожаловался солдат.

Журналисты отметили, что украинские военные в полной мере почувствовали разрушительную силу таких снарядов.

Ранее в этот день вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл указал, что для ликвидации любого предприятия украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) российской армии требуется лишь один удар. По его словам, у Украины нет сравнимого оружия.

Тогда же украинский военнослужащий рассказал французскому телеканалу TV5 Monde о новой тактике ракетных ударов ВС РФ. По его словам, российские ракеты выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.