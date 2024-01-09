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В 2023 году сеть наземного метро Москвы выросла вдвое

Собянин: за 2023 год сеть наземного метро в Москве выросла в два раза
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Наземное метро Москвы в 2023 году увеличилось в два раза. Об этом в понедельник, 8 января, в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, развитие Московских центральных диаметров (МЦД) продолжится и в 2024 году, отмечает агентство городских новостей «Москва». Так, будет достроен вокзал Митьково МЦД-3, а также планируется реконструировать станцию «Щербинка» МЦД-2. Помимо этого, на Белорусском вокзале откроют надземный переход и вестибюль. На станции «Тестовская» МЦД-4 построят вестибюль с выходом к Мукомольному проезду и Большому Сити, сообщает телеканал «360». Также будет достроен вестибюль станции «Деловой центр» МЦК и южный вестибюль вокзала Лианозово МЦД-1.

Собянин напомнил, что в августе 2023 года был открыт МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», соединивший Зеленоград и подмосковный город Раменское. Диаметр насчитывает 38 станций, в перспективе будут открыты три московских вокзала: Малино, Митьково и Рижская. Как отмечает сайт kp.ru, МЦД-3 улучшило транспортную доступность более 20 районов Москвы и нескольких подмосковных городов. Рекордный пассажиропоток на нем достиг 443 тыс. поездок в сутки.

Кроме того, осенью запустили МЦД-4 «Калужско-Нижегородский», он соединил Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный Балашихи на востоке, уточняет сайт aif.ru. Всего в 2023 году на МЦД заработали 13 новых и отремонтированных вокзалов.

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2 января в пресс-службе столичной мэрии отметили, что в Москве за прошлый год было реализовано множество важных проектов. В частности, на южном речном вокзале было запущено два регулярных маршрута речных электросудов. Для автомобилистов открыто движение по Московскому скоростному диаметру, сообщает РИАМО.

В декабре в Минтрансе Московской области рассказали, что для развития новых диаметров компанией ЦППК в 2023 году было запущено 40 новых электропоездов, в том числе 14 составов «Иволга 3.0». Новые поезда курсируют от станции «Железнодорожная» до «Апрелевки» на МЦД-4 и от станции «Зеленоград-Крюково» до «Ипподрома» на МЦД-3, пишет RT.

Также в декабре Собянин рассказал, что в планы правительства входит расширение МЦД до Калуги, Тулы и Твери. Правительство также предполагает создание трех новых линий метро — Бирюлевской, Троицкой и Рублево-Архангельской, в которые войдет около 40 новых станций, отмечает телеканал «Звезда».

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