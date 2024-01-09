На РЕН ТВ состоится премьера сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» 28 января

На РЕН ТВ 28 января состоится премьера детективного сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий 9 января рассказал подробности сюжета картины.

«Замерзающий осажденный город. И самое ценное в нем — продуктовые карточки. Их массово подделывает банда «ЗИГ ЗАГ», чтобы наводнить фальшивками улицы и купаться в роскоши, обрекая тысячи людей на верную смерть», — отметил журналист.

Он отметил, что название банды расшифровывается как «Защита интересов Германии знамя Адольфа Гитлера».

Зрители телеканала увидят противостояние объединенной группы НКВД и УгРо — двух сыщиков Феликса Свидерского и Тихона Львова — с главарем бандитов Федором Кирилловым, который прошел школу немецкой разведки и был заброшен в Ленинград для диверсий и саботажа.

«Это была страшнейшая банда, и удивительно, что до сегодняшнего дня, с кем я ни разговариваю или кому ни рассказываю, все впервые слышат», — сказал актер Игорь Петренко, исполнивший главную роль в сериале.

По словам историка Станислава Бернева, у банды был план подорвать экономическую мощность Ленинграда. Он оценил, что «ЗИГ ЗАГ» украл в общей сложности 17 т продовольствия.

«Вот это слово «Победа», с ним вот лично я жила. Да, пожалуй, и все. Потому что, когда мы прощались после школы, мы говорили: «Девочки, доживем до Победы!», — поделилась воспоминаниями жительница блокадного Ленинграда Нина Сигал.

В начале декабря сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе этого онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки сериал получил и на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2/10.

До этого, в ноябре, стало известно, что «Банда «ЗИГ ЗАГ» вошел в топ-3 проектов по количеству зрителей, об этом свидетельствовали данные первых 10 дней показа сериала в онлайн-кинотеатре KION.