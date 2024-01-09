Участники ДТП на трассе М-11 рассказали о неизбежности аварии

Участники массового ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, в результате которого погибли четыре человека, рассказали «Известиям» 9 января о том, что аварию было невозможно избежать.

«Я уже понимал секунды за три, за пять, что столкнусь», — сообщил Дмитрий Кузьмин.

По словам корреспондента «Известий» Максима Бажанова, многие участники аварии ехали домой с новогодних каникул. Всего в ДТП попало более полусотни автомобилей, погибли люди.

Жертвами стали четыре человека, в том числе девушка 1993 года рождения и ее годовалый ребенок, указал начальник управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области Виктор Гаврилов.

Как уточняли в пресс-службе Минздрава РФ, в аварии пострадали 17 человек. Трое из них были госпитализированы.

«Забрали девочку восьми лет и ее маму и еще мальчика — 3 года, у которого мама погибла. Всего у нас было трое пострадавших. Врачи попросили, как можно плавнее пилотировать», — рассказала пилот санавиации Алиса Куквинова.

Еще один участник аварии на трассе М-11, Николай Федотов, отметил, что всё произошло неожиданно, ему удалось среагировать в последний момент.

«Перескочил через машину. Дверь открыл. Живая. Лицо разбито, губа сильно разбита. Похоже, зубов нету уже. Ее на ноги поставили. Хромает. Потом «скорая» приехала», — уточнил мужчина.

Как утверждают участники ДТП, авария произошла из-за гололеда на трассе.

«Дорога, она была почищена, но голый лед, не посыпан, и как раз еще начал идти снежок», — добавил Александр Артемов.

ДТП под Великим Новгородом произошло 8 января. По данным Telegram-канала ГИБДД по Новгородской области на утро 9 января, авария затронула 66 транспортных средств. Возбуждено уголовное дело.

На камере с видеорегистратора можно увидеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге. Водители рассказали, что обзор усложняла метель.

9 января в МЧС России сообщили, что движение на трассе М-11 восстановлено после массового ДТП.