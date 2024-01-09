Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава минобороны Украины заявил о раскрытии масштабной коррупции в ВСУ
Политика
Пушилин заявил о необходимости довести денацификацию Украины до конца
Армия
Расчеты САУ «Акация» уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на купянском направлении
Мир
Пушилин призвал не питать иллюзий о прекращении Западом помощи Украине
Армия
Военные инженеры РФ уничтожили немецкие кассетные мины под Купянском
Мир
В Китае заявили о планах укреплять сотрудничество с РФ
Общество
Движение на трассе М-11 восстановили после ДТП с участием 66 машин
Экономика
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже поднялся до 91,44 рубля
Общество
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за непогоды образовалась огромная пробка
Мир
На Украине признали неспособность Киева производить оружие из-за ударов ВС РФ
Мир
Украине предрекли еще большие территориальные потери в 2024 году
Мир
Площадь японского полуострова Ното выросла на 4,4 кв. км после землетрясения
Мир
В Германии неизвестные испортили дорогостоящий трубопровод для СПГ
Происшествия
В Подольске задержан замглавы администрации городского округа
Мир
В Южной Корее запретили продажу собачьего мяса и его употребление в пищу

Участники ДТП на трассе М-11 рассказали о неизбежности аварии

Участник ДТП на трассе М-11: понимал секунды за три, за пять, что столкнусь
0
Фото: РИА Новости/ГИБДД МВД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники массового ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, в результате которого погибли четыре человека, рассказали «Известиям» 9 января о том, что аварию было невозможно избежать.

«Я уже понимал секунды за три, за пять, что столкнусь», — сообщил Дмитрий Кузьмин.

По словам корреспондента «Известий» Максима Бажанова, многие участники аварии ехали домой с новогодних каникул. Всего в ДТП попало более полусотни автомобилей, погибли люди.

Жертвами стали четыре человека, в том числе девушка 1993 года рождения и ее годовалый ребенок, указал начальник управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области Виктор Гаврилов.

Как уточняли в пресс-службе Минздрава РФ, в аварии пострадали 17 человек. Трое из них были госпитализированы.

«Забрали девочку восьми лет и ее маму и еще мальчика — 3 года, у которого мама погибла. Всего у нас было трое пострадавших. Врачи попросили, как можно плавнее пилотировать», — рассказала пилот санавиации Алиса Куквинова.

Еще один участник аварии на трассе М-11, Николай Федотов, отметил, что всё произошло неожиданно, ему удалось среагировать в последний момент.

«Перескочил через машину. Дверь открыл. Живая. Лицо разбито, губа сильно разбита. Похоже, зубов нету уже. Ее на ноги поставили. Хромает. Потом «скорая» приехала», — уточнил мужчина.

Как утверждают участники ДТП, авария произошла из-за гололеда на трассе.

«Дорога, она была почищена, но голый лед, не посыпан, и как раз еще начал идти снежок», — добавил Александр Артемов.

ЧП дорожного масштаба: подведены итоги аварийности за девять месяцев
За три квартала в России произошло 97 тыс. ДТП

ДТП под Великим Новгородом произошло 8 января. По данным Telegram-канала ГИБДД по Новгородской области на утро 9 января, авария затронула 66 транспортных средств. Возбуждено уголовное дело.

На камере с видеорегистратора можно увидеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге. Водители рассказали, что обзор усложняла метель.

9 января в МЧС России сообщили, что движение на трассе М-11 восстановлено после массового ДТП.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024