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В Москве возросло число туристов и бизнес-поездок

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Москва за 2023 год приняла на 22% больше гостей. Кроме того, на 28% возросло число бизнес-поездок. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мы добились этого благодаря постоянному улучшению городской инфраструктуры и ориентации на глобальные тренды», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе столичной мэрии отметили, что важную роль на всех этапах путешествия играет цифровизация. Больше 70% туристов используют мобильные приложения для бронирования услуг и планирования своих поездок, в том числе в мегаполис. Турсервис Russpass способствует этому уже в течение трех лет, сообщает телеканал «360». Из городского проекта сервис вырос до цифровой экосистемы национального масштаба. За это время его услугами воспользовались 11 млн раз, а количество регистраций за 11 месяцев 2023 года выросло в четыре раза по сравнению с 2022 годом, пишет НСН.

Кроме того, сервис стал основой для развития национального портала Russia.Travel. Таким образом, появилась единая платформа, объединяющая участников рынка и позволяющая открывать новые возможности для развития внутреннего и въездного туризма.

Помимо этого, в Москве в 2023 году прошли три крупные конференции по части туризма. Всего участие в них приняло более тысячи гостей, пишет РИАМО. Подобные мероприятия позволяют задействованным в туротрасли москвичам получить опыт и найти новые контакты, а городу — повысить качество сервиса, уточняет сайт aif.ru.

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5 января в столичной мэрии рассказали, что Москва является одним из самых популярных туристических направлений. Город старается выстраивать доверительные отношения с индустрией, привлекает новые кадры и помогает углублять компетенции уже состоявшихся специалистов, сообщает «Москва 24».

30 декабря заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что турсервис Russpass представил рейтинг самых популярных достопримечательностей и аудиоэкскурсий в Москве в 2023 году. Лидер по числу запросов в обеих категориях — ВДНХ.

Также в конце декабря чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что Турция остается одним из самых привлекательных направлений отдыха для россиян. По его словам, россияне по-прежнему занимают лидирующие позиции по числу отдыхающих в Турции. Далее следуют жители Германии и Великобритании, пишет RT.

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