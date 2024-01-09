Расчеты САУ «Акация» уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на купянском направлении

Российские военные уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронетехнику на купянском направлении, используя самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация». Об этом 9 января сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, группировка российских войск «Запад» обнаружила замаскированные опорные пункты ВСУ с помощью беспилотников. После этого по ним был нанесен удар.

«По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ», — сообщили журналистам в Минобороны.

Ранее 9 января Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» новороссийских десантников, который в районе Вербового на запорожском направлении уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ со скоплением пехоты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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