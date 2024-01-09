Число погибших из-за землетрясений в Японии превысило 200 человек

Число погибших из-за сильного землетрясения в японской префектуре Исикава возросло до 202 человек. Об этом сообщает NHK во вторник, 9 января.

Как указывает телеканал, жертвами стихийного бедствия стал 91 человек в Судзу, в городе Вадзима — 81, в Анамидзу — 20, в Нанао — пять. Также погибли два жителя Ното, еще двое в Сике, а также один в Хакуи.

По данным телеканала, по меньшей мере 565 человек получили ранения в результате землетрясений.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, позже она была отменена.

3 января в префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. Эпицентр залегал на глубине 10 км под водой.

4 января газета Nikkei со ссылкой на источники написала, что правительство Японии планирует сотрудничать с американскими военными в ликвидации последствий землетрясений, однако сторонам еще нужно обговорить детали, в том числе дату начала помощи. Она будет включать перевозку гуманитарных грузов и людей, покинувших дома из-за стихийного бедствия, уточнило издание.