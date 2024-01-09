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В Германии неизвестные испортили дорогостоящий трубопровод для СПГ
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В Германии неизвестные испортили дорогостоящий трубопровод для СПГ

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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В Германии неизвестные просверлили дыры в газопроводе для сжиженного природного газа (СПГ) как минимум в восьми местах, ущерб от утечки газа оценивается в €1,6 млн. Об этом во вторник, 9 января, сообщила газета Der Spiegel.

По ее данным, повреждения объекта в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн были обнаружены еще в конце ноября 2023 года после электронной проверки. После этого о них сообщили в полицию.

Злоумышленники могли использовать профессиональное оборудование, включая дрели малого калибра, говорится в публикации. На это указывает тот факт, что отверстия были почти незаметны.

Журналисты отмечают, что газопровод является частью критической энергетической структуры Германии.

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Ранее, 21 декабря 2023 года, немецкий журнал Focus спрогнозировал серьезные проблемы для стран Европы ввиду отказа Украины от транзита газа из РФ. Издание указывало, что цены для европейских потребителей станут выше.

До этого, 9 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц на съезде немецкой Социал-демократической партии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет Россия, из-за чего в ЕС растут цены на топливо. Позже он повторил ту же мысль в своем новогоднем обращении к немецким гражданам.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявления Шольца ложью, отметив, что тот «врет и не краснеет». На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) Медведев написал, что в Германии ранее сами отказались от российского газа.

В свою очередь, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов напомнил, что Европа давно отказывалась от поставок газа из России, согласовывая это с властями США.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев также отметил, что расчет Германии на отказ от энергоносителей из России не оправдался.

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