Площадь японского полуострова Ното выросла на 4,4 кв. км после землетрясения
Площадь полуострова Ното на главном японском острове Хонсю после произошедшего там 1 января мощного землетрясения увеличилась на 4,4 кв. км. Об этом 9 января сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследований, проведенных Японским географическим обществом и Институтом сейсмологии при Токийском университете.
Согласно информации ученых, береговая линия района из-за подъема морского дна в некоторых местах продвинулась на север на расстояние до 250 м.
Эксперты провели замеры на месте, а также проанализировали снимки региона из космоса. Очевидцы из числа местных жителей сообщили, что подъем дна произошел почти мгновенно и одновременно с землетрясением. В некоторых местах из-за этого образовались естественные волнорезы, что снизило возможный разрушительный эффект от цунами высотой от 3 до 5 м, вызванного подземным толчком.
1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, позже она была отменена.
3 января в префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. Эпицентр залегал на глубине 10 км под водой. 6 января сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Японии достигло 126 человек.