Знакомая Льва Рубинштейна сообщила о его госпитализации после ДТП в Москве
В Москве автомобиль сбил поэта и публициста Льва Рубинштейна, его госпитализировали. Об этом 9 января сообщила его знакомая — дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника.
«Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. — Ред.), в тяжелом состоянии», — написала Любарская на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).
Также сотрудник медучреждения сообщил «РИА Новости», что поэт находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Рубинштейн родился в столице в 1947 году. Он окончил филологический факультет МГГУ им. М.А. Шолохова. В 1970-е Рубинштейн создал собственный жанр — стих на карточке, став одним из основоположников московского концептуализма. Поэту вручили премию «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания». Рубинштейну 76 лет.