Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже поднялся до 91,44 рубля
Общество
Движение на трассе М-11 восстановили после ДТП с участием 66 машин
Общество
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за непогоды образовалась огромная пробка
Мир
На Украине признали неспособность Киева производить оружие из-за ударов ВС РФ
Экономика
Гендиректор НРА спрогнозировала рост реальных доходов населения на 5–7% в 2024 году
Мир
Украине предрекли еще большие территориальные потери в 2024 году
Армия
ВС РФ штурмом взяли опорный пункт ВСУ в лесополосе на южнодонецком направлении
Экономика
Дефицит квартир в России может появиться во второй половине 2025 года
Экономика
Гендиректор НРА спрогнозировала инфляцию на уровне 5,5–6% к концу 2024 года
Мир
Ученые предрекли 2024 году звание самого жаркого в истории
Экономика
Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше второго полугодия 2024 года
Мир
Министр финансов США заявила об отсутствии решения по конфискации активов РФ
Мир
В бундестаге заявили об ожидании переговоров РФ и Запада по Украине в 2024 году
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске
Происшествия
В Подольске задержан замглавы администрации городского округа
Сюжет:

Офицер ВСУ призвал производить больше дронов из-за нехватки снарядов

Офицер ВСУ Касьянов: войскам нужно больше дронов, чем обещают в Киеве
0
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Киева заявляет слишком низкие объемы производства дронов для войск страны. Необходимо в три раза больше беспилотников. Об этом 7 января заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов на YouTube-канале Radio NV.

Он отметил, что киевские власти заявляют о производстве дронов объемом в миллион. Однако, по словам офицера ВСУ, необходимо в три раза больше беспилотников, для того чтобы «заткнуть дырку снарядного голода».

Касьянов также указал, что армия нуждается в нескольких тысячах снарядов в день. Он добавил, что дешевые беспилотники массово используются для того, чтобы заменить не имеющиеся в достаточном количестве артиллерийские боеприпасы.

«У нас в стране не налажено массовое производство снарядов. То есть оно было в советские времена, но <...> с 2014 года у нас не появился ни патронный завод, ни снарядный завод», — заключил офицер ВСУ.

Размер и значение: новая мини-РЛС предупредит об атаках дронов
Вместе с комплексами РЭБ она сможет защитить от беспилотников целые районы на линии боевого соприкосновения

8 января директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что российские удары по оборонной промышленности Украины могут лишить ее боевых возможностей. По его словам, армия РФ наносит их точечно. Политолог отметил, что удары направлены именно на уничтожение объектов военно-промышленного комплекса. В случае прекращения военной поддержки Украины со стороны западных стран это может привести к особо тяжелым последствиям для Киева, добавил он.

Ранее, 6 января, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые наносились по объектам украинского ВПК. Он отметил, что атаки РФ нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре Украины, над созданием которой кропотливо работал Запад.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024