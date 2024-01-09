Офицер ВСУ призвал производить больше дронов из-за нехватки снарядов
Правительство Киева заявляет слишком низкие объемы производства дронов для войск страны. Необходимо в три раза больше беспилотников. Об этом 7 января заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов на YouTube-канале Radio NV.
Он отметил, что киевские власти заявляют о производстве дронов объемом в миллион. Однако, по словам офицера ВСУ, необходимо в три раза больше беспилотников, для того чтобы «заткнуть дырку снарядного голода».
Касьянов также указал, что армия нуждается в нескольких тысячах снарядов в день. Он добавил, что дешевые беспилотники массово используются для того, чтобы заменить не имеющиеся в достаточном количестве артиллерийские боеприпасы.
«У нас в стране не налажено массовое производство снарядов. То есть оно было в советские времена, но <...> с 2014 года у нас не появился ни патронный завод, ни снарядный завод», — заключил офицер ВСУ.
8 января директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что российские удары по оборонной промышленности Украины могут лишить ее боевых возможностей. По его словам, армия РФ наносит их точечно. Политолог отметил, что удары направлены именно на уничтожение объектов военно-промышленного комплекса. В случае прекращения военной поддержки Украины со стороны западных стран это может привести к особо тяжелым последствиям для Киева, добавил он.
Ранее, 6 января, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые наносились по объектам украинского ВПК. Он отметил, что атаки РФ нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре Украины, над созданием которой кропотливо работал Запад.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.