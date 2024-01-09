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Ученые выявили нахождение до 240 тыс. пластиковых частиц в литровой бутылке воды

Bloomberg: бутылка воды объемом 1 л может содержать опасный нанопластик
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Фото: Global Look Press/Wosunan Photostory/Ingram Images
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В одной литровой бутылке воды может в среднем содержаться около 240 тыс. пластиковых частиц. Об этом 8 января пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование из американского журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Проведя исследование воды из бутылок с помощью нового метода микроскопии, специалисты выяснили, что в ней содержится нанопластик — частицы длиной менее 1 микрометра (мкм; в 1 мм — 1000 мкм). Для анализа были взяты 25 литровых пластиковых бутылок трех производителей США. В них было обнаружено 110–370 тыс. частиц, из которых 90% — нанопластики.

Таким образом, удалось установить, что содержание пластика может быть в 100 раз больше по сравнению с показателями предыдущих исследований. Опасность нанопластика состоит в том, что из-за совсем маленьких размеров он может попадать в клетки и кровь человека, в том числе через плаценту — в тело новорожденных, отмечает агентство.

При этом авторы исследования уточнили, что некоторые частицы остались неопознанными, а значит, объем содержащегося пластика может быть еще большим, добавляет «Газета.Ru».

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Ранее, в мае 2022 года, врач-терапевт Маргарита Пожарова предупредила, что пластиковая посуда может быть небезопасной, если положить в нее горячее мясо. Специалист отметила, что при соприкосновении пластика с горячим блюдом начинают выделяться токсины. Особенно вредной становится тарелка из полистирола с маркировкой «ПС 6». А самой ядовитой является посуда, которая имитирует фарфор — меламин. Такие бутылки, к примеру, нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами или около огня, добавила медик.

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