На Сахалине подросток заживо сжег бездомного мужчину
В отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело по факту убийства бездомного в городе Долинск в Сахалинской области. Об этом сообщили на сайте следственного управления СК России по региону во вторник, 9 января.
«По версии следствия, 7 января 2024 года в ночное время, в помещении коридора общежития, расположенного по ул. Ленина, между 46-летним мужчиной без определенного места жительства и обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве», — сообщили в публикации.
Предположительно, обвиняемый воспользовался зажигалкой, чтобы поджечь полиэтилен, а затем поднес открытое пламя к телу спящего потерпевшего. Одежда на мужчине загорелась. Он получил множественные ожоги по всей поверхности тела, включая голову. Потерпевший скончался на месте.
«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — говорится в сообщении.
В мае жителя Сунтарского района Якутии признали виновным в совершении убийства с особой жестокостью — он заживо сжег человека. Между 33-летним подсудимым и его знакомым произошла ссора в салоне автомобиля. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Дождавшись, когда обидчик заснет, злоумышленник вылил на машину бензин из 50-литровой канистры, поджег ее и ушел.