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ВКС России уничтожили четыре командных пункта ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 9 января сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

«На краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта и два района сосредоточения техники украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва», — заявил он.

Шаров отметил также, что группировка нанесла авиаудары с применением универсальных модулей планирования и коррекции УМПК-500 по позициям 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ. Всего за сутки на краснолиманском направлении украинские войска потеряли до 230 боевиков.

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Ранее, 8 января, в Минобороны РФ сообщили, что расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» группировки российских войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с пехотой и легкобронированной техникой в районе Торского выступа на краснолиманском направлении.

Тогда же сообщалось, что экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар по укрепрайону и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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