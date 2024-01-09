Наступивший год станет переломным в конфликте на Украине, страна может лишиться еще больших территорий. Такое мнение выразил 8 января директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер в статье для журнала Time.

«Украина будет фактически разделена на части в этом году», — написал он.

Бреммер отметил, что Киев получил серьезный удар от потери материальной и политической поддержки со стороны США, а помощь от Евросоюза недостаточна.

«Если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию в ближайшее время, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут расшириться», — подвел итог он.

Ранее 8 января бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украину в ходе конфликта ждет потеря территорий из-за невозможности противостоять российской армии в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов. По данным украинских военных, некоторым подразделениям ВСУ уже пришлось снизить скорострельность на 90% по сравнению с летом.

6 января британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в колонке для журнала The Spectator написал, что фактический раздел Украины по линии соприкосновения остался единственным решением для Запада, так как там не заинтересованы в широкомасштабном конфликте с Россией. Автор признает, что «в значительной степени раздел Украины уже произошел», хотя этот факт и не хотят открыто признавать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

До этого, 5 января, газета Daily Express указала, что политический истеблишмент США начинает осознавать, что ради прекращения украинского конфликта Киеву придется согласиться на раздел территорий.

О том, что Украину по итогам конфликта ждет раздел территорий, написала 25 декабря и сербская газета «Политика». Как отметили авторы статьи, Украина в итоге может потерять Одессу и Харьковскую область, освобождение которых становится для России стратегической необходимостью. Кроме того, по словам авторов, никуда не делись амбиции Польши и Венгрии, желающих благодаря возникшему хаосу «вернуть свои исторические территории», утраченные в ходе двух мировых войн прошлого века.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.