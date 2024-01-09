«Известия» показали боевую работу российских военных по защите левого берега Днепра

Почти каждую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют на Днепре сотни боевиков — любая попытка перебраться на левый берег заканчивается неудачей. О том, как ведут боевую работу российские военнослужащие, рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Противник уже немного подуныл. <…> Раньше они пуляли по нам, а сейчас мы начали работать, и их «арта» стихла. Мы также работаем по живой силе, а также по блиндажам, укрепрайонам», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Злой.

Как отмечают российские бойцы, за каждым передвижением противника круглосуточно следят беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Операторы беспилотников наблюдают за ВСУ и передают данные об их дислокации командованию. После этого сразу идет отработка средствами артиллерии или ударными дронами.

Так, например, на видео попала ночная попытка ВСУ перебраться на остров в устье Днепра. Однако точный сброс боеприпаса с ударного БПЛА уничтожил вражеский десант.

«Контроль постоянный, потому что невозможно сейчас работать без дрона. Если нет видеофиксации, видеоконтроля, можно просто потерять суть происходящего», — рассказал военнослужащий с позывным Кусок.

Ранее, 6 января, расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению личного состава ВСУ на правом берегу Днепра. В результате украинская армия потеряла три автомобиля и до 20 боевиков убитыми и ранеными.

Ранее, 4 января, военнослужащие расчета 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. В результате артиллерийского удара противник потерял свыше 15 военнослужащих, занимавшихся оборудованием нового наблюдательного пункта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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