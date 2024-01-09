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ВС РФ штурмом взяли опорный пункт ВСУ в лесополосе на южнодонецком направлении

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» на одном из участков южнодонецкого направления атаковали опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе. Кадры боевой работы расчетов 9 января опубликовало Минобороны России.

Подразделение выдвинулось на позиции противника под прикрытием огня крупнокалиберного пулемета. Огневое сопровождение группы обеспечивала артиллерия, находящаяся на замаскированных закрытых позициях.

«Была поставлена задача пройти по лесополосе, задачу выполнили. Слаженность ребят отличная, все друг друга понимают, все друг за друга стоят», — рассказал командир отделения с позывным Кожева.

Продвижение штурмовой группы на особо опасных участках корректировал расчет FPV-дрона, который в режиме реального времени передавал информацию о вновь выявленных целях и корректировке огня артиллерии на командный пункт.

«Зашли в лесополосу, скрытно подошли к опорному пункту, произвели штурм, захватили, зачистили окопы. Враг уничтожен, потерь нет — все живые и здоровые», — рассказал командир группы с позывным Череп.

В результате задача по взятию находящегося в лесополосе опорного пункта ВСУ была успешно выполнена без потерь среди личного состава группы.

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Ранее, 8 января, в Минобороны рассказали, как решительные действия командира танка, старшего сержанта Владимира Заики и его экипажа позволили нанести урон противнику во время попытки украинских боевиков прорвать российскую оборону. Старший сержант Заика решительно выступил в танковой дуэли с противником. Первым же выстрелом экипаж ВС РФ уничтожил одну боевую единицу.

Ранее, 5 января, в Минобороны сообщили, что российские разведчики обнаружили скопление боевиков ВСУ к северо-западу Артемовска. После передачи координат противник был уничтожен расчетами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот» и «Корнет».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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