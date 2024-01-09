Замминистра обороны РФ Криворучко исполнил мечту мальчика из Таганрога

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» замминистра обороны РФ Алексей Криворучко исполнил новогоднюю мечту семилетнего Максима из Таганрога, который хотел побывать на новогоднем представлении в Кремле. Мальчик по приглашению посетил главную елку страны вместе с мамой.

Также он смог побывать в подмосковном парке оборонного ведомства «Патриот». Для Максима была организована специальная программа, в рамках которой он с помощью инструкторов научился управлять тренажерами, повторяющими устройство основных моделей российской боевой авиации.

Юный гость столицы попробовал управление тренажерами ударного вертолета Ми-24 и фронтового истребителя МиГ-29. Приближенная к реальности визуализация этих моделей позволила погрузиться в процесс и ощутить себя пилотом настоящего боевого самолета. В кабинах таких тренажеров установлены все необходимые инструменты и органы управления, чтобы осуществить взлет, выполнение боевого задания и посадку по возвращении на базу.

Также Максим вместе с мамой были приглашены на экскурсию по музейным площадкам «Патриота», партизанской деревне и конному комплексу. По завершении экскурсий мальчику и его маме были вручены подарки от парка оборонного ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 12-летней девочки Алисы из Санкт-Петербурга. Ее желанием было получить коньки и научиться кататься на льду. Для Алисы организовали посещение спортивного комплекса «Ледовый» Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).

Перед этим, 5 января, вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев исполнил новогоднюю мечту 11-летней Алисы из Донецка в рамках акции «Елка желаний», подарив ей роликовые коньки.

В тот же день заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов и начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Герой труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов приняли участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний».

До этого, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин исполнил мечту 11-летнего Никиты в рамках «Елки желаний». Мальчик мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой. Семья побывала в музейном комплексе, а также увидела главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Также российский лидер поговорил с Никитой по телефону.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей.