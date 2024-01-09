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Количество пострадавших в результате взрыва в отеле в Техасе увеличилось до 21

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Фото: AP Photo/Julio Cortez
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Количество пострадавших в результате взрыва в отеле Sandman Signature в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, увеличилось до 21. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщило издание AP.

Издание уточнило, что как минимум один человек находится в критическом состоянии, еще четверо серьезно пострадали, но их жизни ничто не угрожает. Информации о погибших нет.

Возможной причиной происшествия местные пожарные назвали взрыв газа, но уточнили, что расследование продолжается.

Хоть отель и находился в состоянии ремонта, в нем было занято 26 номеров.

О взрыве в техасском отеле сообщалось ранее в этот день. На кадрах с места происшествия можно видеть, что в здании ударной волной выбило окна. Также, по предварительной информации, на одном из этажей мог обвалиться пол. Местных жителей попросили не приближаться к зданию, пока экстренные службы не проверят территорию.

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