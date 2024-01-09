Пропалестинские активисты прервали предвыборную речь Байдена в Южной Каролине

Предвыборное выступление президента США Джо Байдена в Южной Каролине было прервано пропалестинскими активистами. Выступление главы государства транслировалось в понедельник, 8 января, на YouTube-канале американского лидера.

Байден выступал с речью в церкви города Чарльстон, когда спустя некоторое время из зала стали раздаваться крики с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Президент США попытался успокоить активистов, однако те продолжили скандировать свои лозунги.

«Если вас действительно волнуют погибшие здесь жизни, то вы должны почтить память погибших и призвать к прекращению огня в Палестине», — цитирует слова одного из активистов телеканал NBC.

В итоге сторонники Байдена встали с мест и заглушили оппонентов громкими криками «Еще четыре года!».

Пропалестинские митинги проходят в США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. 1 января, перед празднованием Нового года, в Нью-Йорке на Таймс-сквер началась масштабная демонстрация в поддержку сектора Газа. На кадрах с места событий видно, как колонна митингующих идет по улице с транспарантами и палестинскими флагами и выкрикивает лозунги. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выразил уверенность, что будут попытки сорвать новогодние мероприятия.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что пропалестинские демонстранты заблокировали съезд на скоростной автомагистрали Уан Уик, ведущей к международному аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в юго-восточной части города Нью-Йорка. Не менее 26 человек были задержаны полицейскими.

4 ноября на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. Британское издание The Guardian предполагало, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа. В этот же день в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.