Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до -9 градусов в Москве 9 января
Небольшой, местами умеренный снег, гололедица и до –9 градусов — такая погода ожидает жителей столицы во вторник, 9 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –9 …–7 градусов.
В Московской области днем прогнозируют от –8 до –11 градусов, примерно такая же температура ожидается и ночью.
Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 743–749 мм ртутного столба.
6 января корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов со ссылкой на синоптиков поделился, что «пик холодов пройден» и российская столица 6 января будет находиться в «теплом секторе пришедшего циклона». Журналист добавил, что к 7 января морозы вернутся в регион: рождественская ночь будет морозной, столбики термометров опустятся до –25 градусов.
В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал заметное потепление до –10 градусов в первые дни после новогодних каникул.