Не менее 11 человек пострадали в результате взрыва в отеле в Техасе
Как минимум 11 человек получили травмы в результате взрыва в отеле, расположенном в штате Техас в США. Об этом сообщила газета Daily Mail в понедельник, 8 января.
Сообщается, что взрыв произошел в отеле Sandman Signature, который находится в центре города Форт-Уэрт. На кадрах с места происшествия можно видеть, что в здании ударной волной выбило окна. Также, по предварительной информации, на одном из этажей мог обвалиться пол.
Отмечается также, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Со ссылкой на местную телевизионную станцию WFAA в газете написали, что предположительной причиной инцидента может быть взрыв газа.
В настоящее время на месте событий работает полиция Форт-Уэрта. Местных жителей попросили не приближаться к отелю, пока экстренные службы не проверят территорию.
«В настоящее время мы работаем над крупным инцидентом. Пожалуйста, избегайте центра города», — процитировала газета слова полицейских.
Ранее, 18 апреля, сообщалось, что в результате обрушения гаража на Манхэттене в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере три человека. На кадрах с места происшествия можно заметить, что один этаж гаража обрушился на другой.