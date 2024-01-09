В Херсонской области восстановили нарушенное из-за аварии энергоснабжение

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что энергоснабжение в регионе, нарушенное из-за аварии, было восстановлено. Об этом во вторник, 9 января, говорится в его Telegram-канале.

«В течение нескольких часов бригады энергетиков работали над устранением повреждений в сетях Запорожской и Херсонской областей, которые были вызваны непогодой», — говорится в сообщении Алексеенко.

По его словам, от снабжения были отключены Генический, Новотроицкий, большая часть Ивановского и Каховского районов, а также Великолепетихский, Горностаевский и Нижнесерогозский районы области. Однако теперь все нарушения устранены.

Ранее, 8 января, президент РФ Владимир Путин по телефону заслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о сбоях в подаче электроэнергии после ухудшения погодных условий.

В этот же день Владимир Сальдо сообщил, что значительная часть Херсонской области обесточена вследствие аварии на электросетях. Он отметил, что у граждан могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом.