В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин и Индонезии в понедельник, 8 января. Об этом сказано на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Отмечается, что очаг располагался на глубине 91 км. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 171 км на юго-восток от города Генерал-Сантос на Филиппинах, население которого составляет около 679 тыс. человек.

Свидетели землетрясения рассказали, что толчки длились не больше минуты. При этом воздействие толчков ощущалось даже на расстоянии более 400 км от эпицентра.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в этот день сообщалось о землетрясении в Турции. Магнитуда была оценена в 4,4, эпицентр располагался в 39 км к востоку от города Малатья с населением 441 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине около 10 км.

До этого землетрясение у берегов Филиппин произошло 4 декабря. Тогда магнитуда составила 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 42 км к востоку от населенного пункта Арас-Асан, а очаг залегал на глубине 25 км. При этом угроза цунами объявлена не была, а информации о пострадавших и разрушениях не поступало.