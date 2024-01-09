Андрей Васильев стал самым популярным автором самиздата в 2023 году
Писатель Андрей Васильев, пишущий в жанре ЛитРПГ, стал самым читаемым и продаваемым диджитал-автором в 2023 году, узнали «Известия». В ушедшем году на сервисе «Литрес» было продано более 264 тыс. его книг.
Согласно рейтингу сервиса, который есть в распоряжении «Известий», книга Васильева «Край неба» обогнала «Прыжок» Сергея Лукьяненко. В целом популярность диджитал-авторов растет.
«Количество зарегистрированных диджитал-авторов в сервисе «Литрес» в 2023 году выросло на 22%. Продажи книг диджитал-авторов (в штуках) в 2023 году выросли на 16%», — сказали «Известиям» в пресс-службе «Литрес».
А в издательском сервисе Rideró зарегистрированы 86 123 пользователя, прирост — 12% к 2022 году. Всего на платформе издательского холдинга зарегистрировано более 765 тыс. человек.
На старейших интернет-платформах «Стихи.ру» и «Проза.ру» для размещения собственного творчества свои работы публикует 911 тыс. и 328 тыс. пользователей соответственно.
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