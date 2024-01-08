Astrobotic сообщила о потере критического объема топлива лунным модулем Peregrine

Лунный модуль Peregrine, разработанный американской компанией Astrobotic Technologies, теряет топливо в критических объемах. Об этом сотрудники компании сообщили на официальной странице Astrobotic в социальной сети X (ранее Twitter) в понедельник, 8 января.

«К сожалению, похоже, что неисправность в двигательной установке приводит к критической потере топлива. Команда работает над тем, чтобы попытаться стабилизировать эту потерю, но учитывая ситуацию, мы поставили целью максимально возможный для реализации в текущих условиях объем сбора научных данных», — рассказали на странице.

Модуль, как рассказали в компании, успешно отделился от ракеты-носителя Vulcan Centaur, после чего полностью перешел в рабочее состояние. Однако оказалось, что системы наведения модуля работают неверно, и Peregrine не может занять нужное положение относительно Солнца, чтобы иметь возможность получать энергию через его солнечную батарею.

«Команда считает, что вероятной причиной нестабильного наведения на Солнце является аномалия в двигательной установке, которая, если это подтвердится, угрожает способности космического аппарата мягко приземлиться на Луну. Пока команда пытается устранить проблему, уровень заряда батареи космического аппарата достигает эксплуатационного минимума», — рассказали в компании-разработчике.

После этого на странице сообщили, что правильное положение модуля относительно звезды всё же было достигнуто. Однако уже через час в новой публикации было подчеркнуто, что отныне ведутся поиск и разработка альтернативных вариантов миссии Peregrine, поскольку прежний план работы в новых условиях нереализуем.

Ранее в этот день сообщалось, что ракета-носитель Vulcan Centaur с лунным модулем Peregrine стартовала с космодрома Канаверал во Флориде. Предполагалось, что аппарат, оснащенный пятью исследовательскими инструментами, 23 февраля совершит посадку в районе Sinus Viscositatis (Залив Вязкости) Луны.