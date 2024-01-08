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В Японии сгорела резиденция экс-премьера Какуэя Танаки

NHK: резиденция экс-премьера Танаки в Токио сгорела из-за палочки с благовониями
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Фото: NHK
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Резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки сгорела в районе Бункё в Токио, предположительно, из-за палочки с благовониями. Об этом в понедельник, 8 января, сообщает телеканал NHK.

По данным издания, пожар начался днем 8 января. Спустя более чем шесть часов, к 22:00 по местному времени (16:00 мск), его удалось потушить. Усилиями более 20 единиц техники удалось ликвидировать горение на площади 800 кв. м. Отмечается, что одно двухэтажное здание полностью сгорело, а второе, одноэтажное — частично.

NHK, ссылаясь на полицию, добавляет, что в момент начала пожара в доме находилась дочь экс-премьера, бывшая глава МИД Японии Макико Танака, которая рассказала, что в резиденции были зажжены благовония. Кроме того, в доме также был ее муж, бывший министр обороны государства Наоки Танака. Супруги не пострадали. Полиция проведет более тщательную проверку для установления причины возгорания, указали в материале.

Какуэй Танака был премьер-министром Японии в 1972–1974 годах. В декабре 1993-го он умер в возрасте 75 лет.

Ранее, 5 января, сообщалось, что крупный пожар вспыхнул неподалеку от аэропорта Нью-Джерси в США. По данным The New York Post, возгорание произошло на складе, пламя быстро охватило обширный комплекс, в результате чего обрушилась часть его крыши.

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