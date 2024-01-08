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Шольц призвал ЕС активизировать усилия по военной поддержке Украины

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Фото: Global Look Press/Carsten Koall
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Партнеры Германии по Евросоюзу (ЕС) должны активнее оказывать военную поддержку Украине, так как обещанные объемы на данной момент недостаточны, а в одиночку Берлин обеспечить поддержку Киева не сможет. Об этом 8 января заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Каким бы важным ни был вклад Германии, одного лишь его будет недостаточно для обеспечения долгосрочной безопасности Украины. Я призываю Европейский союз активизировать свои усилия. Запланированные до сих пор поставки оружия на Украину со стороны большинства стран-членов слишком малы», — заявил он после переговоров с премьером Люксембурга Люком Фриденом в Берлине.

Шольц отметил, что к саммиту ЕС, который состоится 1 февраля, необходимо составить точный обзор того, какой конкретный вклад внесут партнеры Германии в поддержку Украины в 2024 году.

Он также добавил, что Берлин намерен продолжать поддерживать Киев в прежнем режиме. Для этого правительство находится «в ежедневном контакте» с представителями промышленности, чтобы добиться более быстрых и крупных поставок оружия на Украину. С февраля 2022 года общий объем помощи Украине со стороны ФРГ — военной, финансовой и гуманитарной — превысил €25 млрд.

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Ранее, 6 января, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия оплачивает половину всей помощи ЕС Украине. Он подчеркнул, что другие финансово мощные государства ЕС должны прилагать больше усилий для помощи Киеву.

4 января сообщалось, что Германия передала Украине еще один пакет военной помощи, в который вошли 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, боеприпасы для танков Leopard 2 современной модификации A6 и система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря отметил, что Германия является второй страной в мире по уровню помощи Украине. Однако он заявил, что Киев будет оценивать поддержку Берлина по реальным действиям, а не по словам поддержки.

13 декабря Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, сколько это будет необходимо.

До этого, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь 2023 года упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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