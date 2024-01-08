Два человека пострадали в ДТП с участием нескольких автомобилей в Москве
Два человека пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей на Большой Садовой в Москве. Об этом сообщает источник «Известий» в понедельник, 8 января.
«Известия» также публикуют кадры с места аварии. На них видно, что столкнулись грузовик и иномарка. Также в ДТП участвовала машина такси.
Другие подробности устанавливаются.
Накануне водитель легковушки совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте на внутренней стороне 93-го км МКАД. В результате она скончалась.