Севастопольскую «флотскую» свадьбу сыграли на выставке «Россия»

«Флотскую» свадьбу в рамках дня Севастополя сыграли на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Брак заключили Денис Варварин и Виктория Руга.

Такую свадьбу сыграли неспроста. Жених — военный офицер в четвертом поколении. Невеста Виктория тоже из семьи военных и работает в парке «Патриот».

На церемонии они запечатали свои клятвы в любви и верности в специальный стеклянный сосуд и завязали морской узел — символ крепости союза. Также военные моряки Черноморского флота сделали символические удары в рынду — корабельный колокол.

Молодоженов поздравил губернатор города Михаил Развозжаев, а также заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина.

8 января на выставке начался День Севастополя. Для гостей подготовили выставки, мастер-классы, лекции. Посетители также дегустировали крымские вина.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.