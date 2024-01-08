СМИ сообщили о гибели россиянки на Филиппинах после падения авто со скалы
Гражданка России погибла в результате падения автомобиля со скалы в море на юго-западе провинции Себу на Филиппинах. Об этом в понедельник, 8 января, сообщает издание Cebu Daily News.
По данным издания, инцидент произошел 8 января около 15:00 по местному времени (10:00 мск). Кроме того, в происшествии пострадали еще двое россиян, позже их доставили в местную больницу.
Издание ссылается на свидетелей случившегося, которые рассказали, что машина выехала на встречную полосу, после перевернулась и упала со скалы высотой около 200 футов (около 61 м).
«Водитель и двое пассажиров предположительно находились в состоянии алкогольного опьянения, поскольку в машине были обнаружены три бутылки пива», — приводит Cebu Daily News отчет полиции.
Ранее, 5 января гражданин России погиб в ДТП с участием туристического автобуса на Шри-Ланке. Позже, 7 января, заведующий консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров поделился с «Известиями», что родственником погибшего находятся в постоянной связи, оказывают необходимое содействие. Он также добавил, что мужчина отдыхал с семьей, они тоже участники ДТП, с ними всё в порядке.