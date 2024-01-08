Два туриста на снегоходах погибли при сходе лавины в Хибинах

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Около 50 автомобилей участвовало в ДТП в Новгородской области
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
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Двое жителей Санкт-Петербурга погибли под лавиной в Хибинах
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