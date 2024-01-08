Евросоюз обсудит создание военной миссии в Красном море

Страны Евросоюза (ЕС) на этой неделе обсудят возможность создания своей военной миссии в Красном море. Об этом 8 января сообщил представитель главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

«Верховный представитель Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии ЕС в Красном море», — сказал он журналистам.

По словам Стано, обсуждение данной меры состоится ближе к концу недели.

Ранее, 7 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что из-за атак со стороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море были затронуты интересы более чем 40 стран и нарушены почти 20% мировых морских перевозок.

До этого, 4 января, постпред РФ при ООН Василий Небензя осудил атаки на гражданские суда в Красном море и призвал к их прекращению. Сложившуюся ситуацию он назвал прямой проекцией происходящего в секторе Газа.

2 января сторонники «Ансар Аллах» запустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не попали.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.