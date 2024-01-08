Реклама
Прямой эфир
Мир
Генерал США в отставке предрек Украине потерю территорий из-за нехватки боеприпасов
Экономика
Абрамченко указала на отсутствие ущерба РФ из-за закрытия границы с Финляндией
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о намерении «открыть глаза» на ошибки руководству ЕС
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве на окраине Харькова
Мир
Пушилин заявил об экономической несостоятельности Украины
Мир
Пушилин выразил уверенность в работе преемников Зеленского под диктовку Запада
Мир
WSJ сообщила о сокрытии Польшей доказательств по делу о подрыве «Северных потоков»
Мир
Участники протеста фермеров в Германии обвинили власти в непонимании их проблем
Общество
Вильфанд пообещал москвичам повышение температуры после суровых морозов
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,3 млн подписей
Мир
СМИ сообщили о гибели в Ливане одного из командиров «Хезболлы» после удара Израиля
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Ставропольском крае
Мир
Солдаты ВСУ пожаловались на сложную ситуацию на фронте
Наука и техника
Американская компания ULA запустила на Луну ракету Vulcan
Мир
Водитель сбил протестующего во время объезда забастовки фермеров в Германии

Евросоюз обсудит создание военной миссии в Красном море

0
Фото: REUTERS/Houthi Military Media
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Евросоюза (ЕС) на этой неделе обсудят возможность создания своей военной миссии в Красном море. Об этом 8 января сообщил представитель главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

«Верховный представитель Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии ЕС в Красном море», — сказал он журналистам.

По словам Стано, обсуждение данной меры состоится ближе к концу недели.

Красная тревога: могут ли хуситы парализовать мировую торговлю
Судовладельцы не пускают свои суда в Красное море

Ранее, 7 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что из-за атак со стороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море были затронуты интересы более чем 40 стран и нарушены почти 20% мировых морских перевозок.

До этого, 4 января, постпред РФ при ООН Василий Небензя осудил атаки на гражданские суда в Красном море и призвал к их прекращению. Сложившуюся ситуацию он назвал прямой проекцией происходящего в секторе Газа.

2 января сторонники «Ансар Аллах» запустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не попали.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024