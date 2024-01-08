Один человек пострадал в ДТП с тремя грузовиками на МКАД
ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло на внешней стороне 54-го км МКАД. Об этом 8 января сообщил источник «Известий».
Отмечается, что в результате аварии есть один пострадавший. В настоящее время движение на месте ЧП затруднено.
«На месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия затруднено, рекомендуем выбирать пути объезда Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — указано в Telegram-канале столичного департамента транспорта движения транспорта.
Ранее 8 января ДТП произошло на 57-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Как сообщили в минздраве Свердловской области, в результате погибла женщина, еще восемь человек, в том числе пятеро детей, пострадали. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.