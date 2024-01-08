Тела пожилых супругов обнаружили в квартире в Бурятии
В Бурятии тела 70-летнего мужчины и его 69-летней супруги обнаружили в их квартире. Об этом в понедельник, 8 января, рассказал источник «Известий».
Отмечается, что вечером 7 января к пожилой паре пришел их зять и обнаружил тела пенсионеров в квартире на Юбилейной улице в Закаменске.
«На телах мужчины и его жены присутствовали кровоподтеки в области головы», — поделился собеседник.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Ранее, 6 января, сообщалось, что тело бизнесмена с огнестрельным ранением груди обнаружили в доме в селе Немчиновка Московской области. По данным источника «Известий», рядом нашли пистолет самозарядный малогабаритный (ПСМ). Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.