Создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт умер на 90-м году жизни

Ученый из Швейцарии Никлаус Вирт, который является создателем и ведущим проектировщиком языков программирования Pascal и Modula-2, умер в возрасте 89 лет. Об этом 8 января сообщила Ассоциация вычислительной техники (АСМ).

По данным организации, пионер языков программирования и лауреат премии Тьюринга ушел из жизни 1 января 2024 года. Отмечается, что ученый также разрабатывал такие инновационные компьютерные языки, как Euler и Algol-W.

«Pascal приобрел педагогическое значение и обеспечил основу для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований», — поясняется на сайте ассоциации.

Никлаус Вирт вырос в Швейцарии и большую часть своей профессиональной жизни провел в Швейцарском федеральном технологическом институте (ETH) в Цюрихе. Там же он получил свою первую ученую степень в 1959 году, а после уехал учиться в аспирантуру в Северную Америку, где получил степень доктора философии.

В 1950-х и начале 1960-х годов ученый с помощью небольших академических и промышленных групп создал множество влиятельных программных систем. Ассоциация пишет, что со временем языки, созданные Виртом, стали проще и эффективнее.