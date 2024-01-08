Фамилии возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского не так важны, поскольку любой из них будет делать только то, что хочет Запад. Об этом 8 января заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что Украина потеряла свою субъектность, поэтому не имеет значения, кто будет следующим главой государства — Владимир Зеленский, нынешний командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, бывший внештатный советник офиса президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) или «прочий военный преступник».

«Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это неважно. Украина потеряла свою субъектность. <...> Они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад», — пояснил он в интервью «РИА Новости».

Ранее, 11 декабря, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о поиске западными странами замены Зеленскому. В числе кандидатов, по данным российских спецслужб, рассматриваются Залужный, глава офиса президента Андрей Ермак, Арестович и Кличко.

Тогда же депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет выразил мнение, что западные государства ищут для Украины нового президента, которым будет удобно управлять. Он отметил, что для них Украина является лишь колонией и площадкой для аномальных политико-экономических экспериментов.

12 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможной смене Зеленского, отметил, что многие нынешние неудачи Украины ведут к раскачиванию авторитета власти в стране и это видно невооруженным глазом.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.