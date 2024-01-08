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Украинский оператор ПЗРК Stinger рассказал о новой тактике ракетных ударов РФ

Оператор ПЗРК Stinger: РФ начала применять ракеты с тепловыми ловушками
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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Российские военные начали применять новую тактику для нанесения ракетных ударов. Об этом 8 января сообщил украинский оператор переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) FIM-92 Stinger по имени Роман.

«Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, что мешает системам Stinger. Такого раньше не было», — рассказал он в интервью французскому телеканалу TV5 Monde.

Военный также предположил, что из-за массированных ракетных атак со стороны РФ у Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут растаять запасы боеприпасов, отмечает «Газета.Ru».

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Ранее 8 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Групповой удар наносился оружием воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», уточнило ведомство.

До этого, 6 января, немецкий журнал Focus сообщил, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что всё это ставит Украину в сложное положение перед угрозой новых массированных российских ударов.

Тогда же британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые наносились по объектам украинского ВПК. Он отметил, что атаки России нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре Украины, над созданием которой кропотливо работал Запад.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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