Вильфанд пообещал москвичам повышение температуры после суровых морозов

Температура в Москве в первую неделю нового года была ниже нормы почти на 20 градусов. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 8 января.

«Новый год начался с морозов, действительно, с сильнейших морозов — температура была ниже нормы на 17–19 градусов. Я говорю о 3–5 января», — отметил он.

По словам специалиста, такой температурный фон характерен для январского периода, но не в Москве и даже не в Сыктывкаре или Нарьян-Маре, а на Ямале и Таймыре.

В ночь на 9 января он прогнозирует от –15 до –18 градусов в Москве и до –20 в Московской области. Однако, по его словам, уже днем во вторник температура воздуха в столичном регионе начнет повышаться и может достигнуть отметки в –10 градусов.

«Все-таки меняется циркуляция атмосферы, и уже в первый рабочий день нового года, <…> поскольку циклон приближается к центру европейской [части] России, температура повысится и будет всего на 4–5 градусов ниже нормы», — объяснил метеоролог.

4 января рекорд холода был побит в Санкт-Петербурге. Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, в тот день столбик термометра опустился до –25,3 градуса, что является самой низкой температурой в истории Петербурга.