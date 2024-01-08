Карта спецоперации на Украине 8 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 января можно в материале «Известий».

Как рассказали в Минобороны РФ, утром 8 января российской стороной был нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены девять атак», — говорится в сообщении ведомства.

Потери противника составили свыше 110-ти военнослужащих, два танка и другая техника.

На Донецком направлении потери противника составили более 250-ти человек, а на Запорожском направлении погибли 40 украинских военных.

Также в Минобороны рассказали, что ВС РФ поразили место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10540 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14536 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7666 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17210 единиц специальной военной автомобильной техники.

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