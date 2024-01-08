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На выставке «Россия» стартовал День Севастополя
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На выставке «Россия» стартовал День Севастополя

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 8 января стартовал День Севастополя. Он начался с торжественного поднятия севастопольского флага при участии губернатора города Михаила Развожаева.

В этот день для гостей проведут лекции, мастер-классы и выставки. В их числе — демонстрация видео об эпохе периода Херсонеса Таврического, концерт-презентация «Рожденные под Андреевским флагом» и экспозиция «Изобразительная летопись Севастополя».

Помимо этого, посетители смогут продегустировать крымские вина.

Позже, в 15:00, на выставке состоится свадьба офицера Черноморского флота, которую проведут согласно морским обычаям.

Также в 16:15 Герой России космонавт-испытатель Антон Шкаплеров прочитает в Малом зале № 2 лекцию о сложностях своей профессии.

В завершение дня состоится большой концерт исполнителей из Севастополя.

Во всю страну и ширину: что смотреть на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
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Ранее, 29 декабря 2023 года, стало известно, что на выставке «Россия» с 16 января по 2 февраля 2024 года пройдут Дни российской экономики. На них будет представлено 14 ключевых отраслей, а также цифровые сервисы для граждан и бизнеса.

23 декабря на выставке состоялся День Санкт-Петербурга, на котором при участии губернатора Александра Беглова показали достижения города и провели презентации запланированных проектов.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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